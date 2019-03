Aulas extracurriculares desenvolvem autonomia

No Colégio Alicerce, a programação de curso extracurricular é bem completa. Os alunos podem optar por treinamento esportivo, Judô, Ballet, teatro, capoeira e Robótica Educacional em horário alternativo.

Neste ano, a equipe de Judô foi modificada e, agora, a escola contará com o apoio e as aulas da Hajime Sports, uma empresa de assessoria esportiva que visa o desenvolvimento integral do aluno.

O objetivo é otimizar a aprendizagem e a prática do Judô ao longo da jornada escolar do aluno e promover os seguintes benefícios: autoconhecimento, concentração, disciplina, respeito às regras e ao próximo, autocontrole, entre outros.

Outra novidade é o novo projeto de Robótica. A partir de 2019, o colégio terá a SMARTblocks como parceira no Ensino Fundamental. A metodologia permitirá ao estudante questionar, pensar, definir e executar projetos, em aulas lúdicas que desenvolverão a criatividade e a imaginação.

Segundo a equipe pedagógica, na dose certa, os cursos extracurriculares desenvolvem a autonomia, a autoconfiança e promovem novas amizades. O primeiro passo para fazer uma boa escolha é se atentar aos interesses do aluno. Ele só vai se comprometer se realmente for algo prazeroso para ele.