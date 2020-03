Atividades artísticas são fundamentais na Educação Infantil

A Arte é essencial para o desenvolvimento da linguagem, do raciocínio, da imaginação e da atenção. Por isso, atividades artísticas envolvem os alunos no Colégio Alicerce desde muito cedo.

Por meio das pinturas, colagens, recortes e muita observação, as crianças ampliam habilidades, como a coordenação motora, a consciência corporal, a criatividade, entre outros. O desenho aparece em diversos momentos e é usado como ferramenta de aprendizado.

No começo, o que fica no papel são alguns rabiscos em várias camadas. O espaço é explorado e não há limite para imaginar. Quantos desenhos parecem obras abstratas. Para os pequenos autores, há muito mais registrado. Com o passar do tempo, formas precisas e figuras começam a surgir.

A evolução acontece de diferentes maneiras e a exploração de materiais diferentes contribui. Para desenhar, não é preciso usar somente lápis ou giz. Recentemente, por exemplo, a turma do pré ficou entusiasmada em fazer desenhos com tintas e os dedos.

“Os alunos escolheram as cores que gostariam de usar, pingaram a tinta na folha, criaram um desenho e depois compartilharam uma história sobre o mesmo com os colegas. Uma aula enriquecedora”, conta a professora Luciana.

Segundo ela, desenhar e criar são essenciais no processo de desenvolvimento das crianças. “Toda produção dever ser valorizada e estimulada! A atividade atende às recomendações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que ressalta a importância de favorecer a criatividade, a sensibilidade, a exploração e a expressão pessoal na educação infantil. A Arte nos abre um caminho incrível para isso”, ressalta a professora.