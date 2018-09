Atividade sensorial: pintura com os pés

Por meio de jogos e brincadeiras, a criança aprende e descobre suas habilidades e interesses. Conquista criatividade, psicomotricidade e melhora sua coordenação motora fina. No Colégio Alicerce, desde cedo, o brincar tem intencionalidade, e os alunos se desenvolvem por meio de atividades lúdicas e interessantes.

O “Mundo das cores” foi uma proposta para a turma do Jardim e exemplifica um pouco disso. As crianças realizaram o registro das marcas dos pés com movimentos dançantes em um papel kraft gigante.

Segundo a professora Monique, os olhinhos delas brilhavam e, a cada passo, uma nova descoberta e muitos sorrisos. A atividade trabalhou o lado sensorial e artístico e proporcionou momentos de diversão.

“Os alunos puderam explorar e ter estímulo em uma parte do corpo que não costuma se aproximar de tinta e outras texturas: os pés. Assim, eles desenvolveram um sentido muito importante, que é o tato. Também interagiram entre si e foram incentivados, ao final, a limpar os pés e a colocar o tênis sozinhos – um exercício de autonomia”, ressalta a professora.