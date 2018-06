Artes e História: 9º ano conhece o centro de São Paulo

Com seus prédios dos mais diversos estilos, formas e tamanhos, São Paulo possui um verdadeiro acervo cultural ao ar livre. Caminhar pelo centro é uma oportunidade de ver a história da cidade em suas construções. Alunos do 9º ano do Colégio Alicerce vivenciaram essa rica experiência.

Uma vila com 30 mil habitantes, em 1972, se tornou essa grande metrópole com cerca de 12 milhões de pessoas. Os alunos conheceram o Pátio do Colégio, imergindo na época da colonização. Edifícios como o Theatro Municipal e Catedral da Sé impressionaram pela arquitetura. Também visitaram o Largo São Bento, a Estação da Luz e o Mercado Municipal.

O trajeto destacou obras importantes e fez ligações com fatos e personagens históricos. O roteiro integrou conhecimentos de Artes e História e indicou uma mostra do Panorama Artístico no Brasil dos Acadêmicos aos Modernistas.

Segundo a equipe pedagógica, é importante que os estudantes conheçam mais sobre a história da cidade. Um simples passeio pelo centro proporcionou uma experiência única a todos.