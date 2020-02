A turma do 7º ano do Colégio Alicerce iniciou os estudos sobre seres vivos. Para compreender melhor a teoria, foram ao laboratório da escola realizar um experimento para observar células no microscópio. Aprender na prática sempre enriquece o aprendizado.

A professora Alessandra apresentou as características gerais dos seres vivos e a teoria celular de que todos os seres vivos são organizados a nível celular. Os humanos possuem órgãos diversos em seu corpo, como olhos, pulmões, coração etc. No caso de bactérias, por exemplo, esses órgãos serão as próprias organelas da sua única célula.

“Fiz uma reprodução do experimento do cientista Francesco Redi. Ele defende que a vida surge apenas a partir de outro ser vivo, teoria da biogênese, e não dá matéria inanimada como dizia a teoria da abiogênese. Estudamos a origem dos seres vivos e as teorias que abordam esse tema”, conta a professora.

Para visualizar o conteúdo, em laboratório, os estudantes coletaram células da própria mucosa da boca, prepararam a lâmina e observaram no microscópio. Eles levantaram hipóteses sobre como seriam e ficaram impressionados com a visualização real no instrumento.

“Essa aula teve por objetivo conhecer um dos componentes principais que constituem os seres vivos e a visualização das partes que compõem a célula, como a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Assim, o aluno consegue fazer relação entre teoria e prática e atuar ativamente na construção do seu conhecimento”, acrescenta.