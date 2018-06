Aprender na pática: 7º ano conhece o Planeta Inseto

Alunos do 7º ano do Colégio Alicerce visitaram o Planeta Inseto, exposição que fica dentro do Museu do Instituto Biológico de São Paulo. O objetivo do passeio foi mostrar a importância desses animais na vida humana e enriquecer o conteúdo apresentado em sala de aula.

A exposição retrata, de forma lúdica, os diversos aspectos sobre os insetos, sensibilizando o público para sua importância na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Entre as atrações, lagartas do bicho-da-seda, confeccionando o fino e caro tecido, o trabalho incansável das abelhas para a produção do mel; o bicho-pau, que mais parece graveto que inseto.

No espaço também foram instaladas réplicas de joaninha (fase larval e adulta), cupim, barata, besouro. Um passeio instigante para os alunos curiosos.

Segundo a coordenadora Edi, a atividade despertou o interesse deles pela temática e prendeu a atenção de todos com situações dinâmicas e interativas.

“Foi uma aula divertida e interessante, na qual os alunos aprofundaram o conhecimento sobre os insetos que estão presentes em nosso dia a dia. Aprender na prática faz toda a diferença”, ressalta.