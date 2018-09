Alunos vivenciam aprendizado no Aquário de São Paulo

O Aquário de São Paulo tem sido primoroso no cuidado com os animais marinhos e surpreendido o público com novas atrações. Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I do Colégio Alicerce foram conferir esse rico espaço e vivenciar o aprendizado no último sábado (15).

A ideia do trabalho de campo foi ampliar o conhecimento sobre alguns animais marinhos e outras espécies e compreender a necessidade de protegê-los e preservá-los.

As crianças tiveram a oportunidade de ver diversas espécies de peixes, tubarão, pinguins, peixe boi, morcegos, urso polar e até cangurus. Com olhos atentos e curiosos, elas ouviram, observaram e aprenderam sobre a importância de cada um deles.

O passeio foi direcionado por um biólogo do Aquário, que enriqueceu o conteúdo com novas informações. “Proporcionamos um momento de lazer saudável e, sem dúvida, muito educativo. A visita é uma ferramenta de aprendizagem, pois não tem nada melhor do que vivenciar o conteúdo”, ressalta a coordenadora Cristiane Fernandes.