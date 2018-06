Alunos produzem pau de chuva em aula de música

As turmas do maternal do Colégio Alicerce estão aprendendo sobre o clima e o tempo. Em um projeto interdisciplinar, as crianças vivenciaram experiências em sala e na aula de música.

Depois de ouvir uma história sobre o assunto, elas participaram da produção de um pau de chuva, um instrumento que traz o som da chuva caindo, um ruído interessante que despertou os sentidos.

“Elas adoraram manusear e produzir sons da natureza. Além da chuva, percebemos o barulho dos trovões e criamos uma divertida brincadeira”, conta a professora Rose.

Durante o projeto, os pequenos estudaram ainda sobre como o tempo influencia o comportamento das pessoas e até mesmo a forma de se vestirem. Colocaram a roupa que seria mais adequada para curtir o sol na praia e pensaram em qual seria indicada para os dias mais frios.

“O projeto proporcionou a todos muito aprendizado e vivência. Os alunos ampliaram o conhecimento brincando e explorando”, ressalta a coordenadora Cristiane.