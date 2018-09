Alunos criam empresas em Feira do Empreendedorismo

O Colégio Alicerce realizou a 1ª Feira do Empreendedorismo com os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. O projeto foi uma oportunidade de refletir sobre questões sociais, empregabilidade e meio ambiente. O resultado de muita pesquisa e trabalho foi surpreendente.

As turmas estudaram a fundo sobre como abrir uma empresa, os profissionais necessários que deveriam contratar, pensaram na melhor localização para a empresa física e os potenciais clientes para a compra de produtos e serviços em um e-commerce, produziram amostras e cases para a apresentação ao público e muito mais.

Depois de muito estudo, criaram 10 negócios: Empresa de bijuterias (6º A e B), Consultoria – Pesquisa de mercado, Levantamento de custo, Definição do nicho de mercado, Marketing e Publicidade (7º A e B). Produtos artesanais (7º C), Fabricação de Sabonetes (8º A), Produtos oriundos de ervas (8º B), Padaria Artesanal (9º A), Objetos para decoração sustentável (9º B), APPs para redes sociais (1º do EM), Novas tecnologias para segurança residencial (2º do EM) e Empresa de recrutamento (3º do EM).

A aluna Gisele Rodrigues, do 8º ano, conta que foi uma experiência marcante. “Aprendei a administrar, a empreender e a liderar. A equipe estava confiando em mim, e sabíamos que o projeto daria certo. Isso foi muito gratificante. Também fiquei muito à vontade para lidar com o público”, relata.

Cada um teve uma função, e todos perceberam que, para o bom funcionamento de qualquer empresa, é fundamental haver sinergia, comprometimento e, sem dúvida, muita informação e persistência.

“Cuidei do processo de produção, do departamento pessoal e do marketing. Gerenciar um negócio não é fácil e todos os funcionários precisam se dedicar. Superamos as dificuldades e demos muitas dicas para pessoas que querem começar o próprio negócio e não sabem por onde começar”, acrescenta Giovanna Pacheco, do 9º ano.

Segundo a coordenadora Edi, o evento superou todas as expectativas. “O objetivo foi conscientizá-los sobre a importância da preservação do meio ambiente, estimular a criatividade e a inovação, refletir sobre a importância de gerar empregos e se envolver com a economia do país. Foi também um exercício intenso de trabalhar em equipe e buscar a solução para problemas”, finaliza.