Alunos apresentam Profissões extintas e as do futuro

Com muito entusiasmo, os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, do Colégio Alicerce, realizaram a Feira de Profissões 2019. Eles apresentaram o resultado de muita pesquisa e levaram o público a refletir sobre as “Profissões que estão extintas, as que deixarão de existir e as do futuro”.

Segundo a coordenadora Edi, o tema escolhido foi pensado no momento em que estamos vivendo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Os estudantes realizaram pesquisas e entrevistas sobre as profissões que foram extintas ao longo do tempo, as atuais e abordaram as chamadas profissões 4.0. Estas abrangerão fortemente os setores automobilísticos, tecnologias, alimentícios, têxtil, entre outros.

Além de estimular a criatividade e a inovação, o evento favoreceu o trabalho em equipe, a liderança, o respeito à opinião do outro e a autoconfiança. A escola é um espaço para buscar, encontrar e compartilhar conhecimento e respostas. Foi o que eles fizeram com excelência!

“As descobertas foram incríveis. Cada aluno pôde revelar suas aptidões, trabalhar em equipe e ainda ampliar a bagagem cultural. Sem dúvidas, tudo isso fará a diferença na vida e na formação”, ressalta a coordenadora.

O Colégio Alicerce tem investido em metodologias ativas para conduzir esses jovens a pensar e a desenvolver habilidades e competências nas mais diversas áreas. “Desejamos formar líderes que lidam bem com as relações interpessoais por meio das habilidades socioemocionais e que exercem suas profissões com responsabilidade e cidadania, buscando soluções para um Brasil mais justo”, finaliza Edi.

Mais fotos no site www.colegioalicerce.g12.br