Aluna do Colégio Alicerce entra para o Parlamento Jovem Paulista

Com um projeto sobre a introdução de aulas de debates para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, a aluna Mariana Mayumi K. Barboza, do Colégio Alicerce, entrou para o Parlamento Jovem Paulista, da Câmara Municipal de São Paulo.

O programa foi instituído pela Assembleia Legislativa do Estado com o objetivo de oferecer, pela vivência de um dia de sessão parlamentar, esclarecimentos sobre sua razão de existir, suas funções e o cotidiano do Poder Legislativo. Uma oportunidade de conhecer de perto alguns aspectos da democracia.

Mariana conseguiu se destacar com seu Projeto de Lei nº 36/2018, que propõe aulas semanais destinadas à realização de debates de temas atuais e do interesse dos alunos em todas as instituições de ensino. As aulas poderão acontecer dentro do horário de aula ou em outro período.

Segundo a coordenadora Edi, os alunos que participam do Parlamento Jovem têm a oportunidade de desenvolver ainda mais habilidades de argumentação e respeito à diversidade de opiniões. “Isso aparece constantemente em sala de aula. Para a aluna, será uma experiência enriquecedora”, diz.

Para o Colégio Alicerce, o resultado é fruto de um intenso trabalho que leva os alunos a refletir sobre seu papel como cidadãos do futuro. “Formar alunos críticos e participativos é uma missão muito gratificante. Temos o privilégio de participar da transformação desses jovens. Vê-los atuando e defendendo opiniões, com argumentações coerentes, nos faz acreditar em um mundo melhor”, ressalta a diretora Valéria.