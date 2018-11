Aluna do 9º ano é premiada na Maratona Enem

A aluna Gabrielle Esmagnoto, do Colégio Alicerce, foi premiada por seu excelente resultado na Maratona Enem, simulado que envolve as escolas parceiras do Sistema Anglo de Ensino.

As provas trabalharam com as quatro áreas de conhecimento, como acontece no exame oficial. Segundo a aluna, do 9º ano, a Maratona Enem mostrou a ela seus pontos fortes e o que deve melhorar. Gabrielle também constatou quão preparada está para o Enem e outros processos seletivos.

“Vi que faz toda a diferença contar com a ajuda dos professores que dão todo o apoio nos estudos e esclarecem muitas dúvidas. Assim como eu, outros estudantes têm capacidade de conseguir um bom resultado em treinos como esse”, ressalta.

A coordenadora Edi explica que os alunos do Colégio já estão familiarizados com o modelo de avaliações externas. Isso traz bons resultados em simulados e também nos vestibulares mais concorridos do país.

“Além do método Anglo, temos uma equipe comprometida, que se apropria de outras ferramentas e recursos pedagógicos, que ajudam o estudante a ampliar o seu conhecimento e a ganhar autonomia na hora de estudar. Comemoramos o excelente resultado de nossas turmas nos mais diversos desafios”, ressalta.