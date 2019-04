7º ano estuda células em laboratório

A turma do 7º ano do Colégio Alicerce iniciou os estudos sobre seres vivos. Para compreender melhor a teoria, foram ao laboratório da escola realizar um experimento para observar células no microscópio.

A professora Alessandra apresentou as características gerais dos seres vivos e a teoria celular de que todos os seres vivos são organizados a nível celular. Os humanos possuem órgãos diversos em seu corpo, como olhos, pulmões, coração etc. No caso de bactérias, por exemplo, esses órgãos serão as próprias organelas da sua única célula.

Para visualizar o conteúdo, em laboratório, os estudantes coletaram células da própria mucosa da boca, prepararam a lâmina e observaram no microscópio. Eles levantaram hipóteses sobre como seriam, expressaram, primeiro, modelando-as com massinha e depois partiram para a visualização real no instrumento.

“Falamos da morfologia das células e a observação os ajudou a identificar as estritas presentes: membrana, citoplasma e núcleo. Assim, o aluno consegue fazer relação entre teoria e prática, comparar a imagem da apostila com o que viram e ampliar seu conhecimento sobre a vida e o ambiente”, explica a professora.

Alessandra conseguiu fotografar algumas lâminas: