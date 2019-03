6º ano estuda a água e faz experimento em laboratório

Ciências e experiências caminham lado a lado. A possibilidade de comprovação e aplicação prática dos conceitos científicos é o suporte essencial para a validação de teorias. No Colégio Alicerce, as aulas em laboratório no Ensino Fundamental II estão a todo o vapor.

A turma do 6º ano fez um experimento sobre pressão dos líquidos. Eles construíram um elevador hidráulico com caixa de sapatos, seringas de volumes diferentes e mangueira para aquário.

Segundo a professora Alessandra, eles verificaram que os líquidos exercem pressão dentro de um sistema fechado e que essa propriedade é aplicada em vários equipamentos utilizados na indústria e oficinas mecânicas nos elevadores para carros. Os alunos utilizaram borracha simulando um veículo.

“As aulas em laboratório são o complemento ideal ao que foi estudado em sala de aula sobre a água e suas propriedades, auxiliando a engajar mais os estudantes e a tornar o ensino das ciências mais dinâmico, divertido e mais fácil de assimilar”, ressalta a professora.