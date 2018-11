5 dicas para se preparar na reta final

Às vésperas dos principais vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio, é importante manter a organização, o foco nos estudos, mas buscar o equilíbrio. Descansar e ter um tempo para o lazer são fundamentais para reduzir a ansiedade e garantir um bom desempenho nas provas.

Segundo o coordenador do Ensino Médio Do Colégio Alicerce, Nilson Nihonmatsu, saber fazer a gestão do tempo neste momento faz toda a diferença. “É preciso distribuir entre as horas de aula, estudo, descanso e lazer. Quando focamos demais em um único aspecto, acabamos sobrecarregando e criando tensão emocional”, explica.

A dica para a reta final é buscar atividades para descarregar a tensão e cuidar do emocional. “Muitos alunos têm domínio do conteúdo, mas vivenciam o famoso ‘branco” porque não sabem lidar com o nervosismo”, diz.

Como os pais podem ajudar

Este não é o momento de discutir possibilidades para o futuro, que dependem dos resultados concretos que só sairão em janeiro ou fevereiro.

“A última coisa que um vestibulando precisa agora é de mais pressão”, ressalta o coordenador.