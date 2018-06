4º ano aprende sobre grupos alimentares

Com olhos atentos e muita disposição para aprender, alunos do 4º ano do Colégio Alicerce conheceram os grupos alimentares na aula de Ciências. A atividade reforçou a importância de equilibrar melhor as refeições diárias e de seguir bons hábitos alimentares desde cedo.

Frutas, feijão, ervilha, carne e outros alimentos foram colocados em sala de aula para facilitar o aprendizado sobre quais se encaixam no grupo dos energéticos, construtores e reguladores.

Segundo a equipe pedagógica, a ideia foi levá-los a reconhecer os alimentos e a sua importância, explorar a leitura e a escrita, trabalhar em grupo e reforçar os trabalhos que o colégio tem feito em torno da alimentação balanceada e nutritiva.

A alimentação saudável traz ganhos enormes para a saúde. Que tal levar o assunto para dentro de casa também? Experimente!