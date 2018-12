Você pode ler 5 matérias grátis no mês

Todo pai e toda a mãe sonham com este momento, ver o filho se formando e rumo à universidade. Todo pai e toda mãe esperam por este acontecimento. Desde o primeiro dia de aula, os pais projetam a vida escolar dos filhos, os desafios, os medos, os novos amigos e as novas descobertas.

As crianças vão crescendo, formando opiniões, amadurecendo, chegando à adolescência, aquela fase que, por algumas vezes, dificulta a comunicação familiar, um período importante e decisivo para a chegada à vida adulta.

Não foi fácil chegar até aqui. Noites mal dormidas, provas difíceis, vestibulares batendo à porta e a decisão do rumo de seu futuro. Ao chegar no Ensino Médio, a rotina escolar do adolescente muda, o pensamento fica cada vez mais voltado à carreira profissional e os pais seguem lado a lado nesta caminhada.

O dia da Colação de Grau chegou. Aqui, no Colégio Agostiniano São José, uma das cerimônias mais aguardada durante todo o ano, aconteceu nesta segunda-feira, dia 10 de dezembro, no Anhembi.

Uma noite repleta de emoção, assim foi este momento tão esperado pelos nossos alunos do Terceirão, familiares e toda a comunidade escolar. Durante o evento, todos se emocionaram com palavras de gratidão e amor proferidas tanto pelos alunos, como pais, direção e professores.

O diretor Padre Javier García Martínez, que acompanhou grande parte desta jornada, fez o discurso inicial. Os jovens transmitiam a alegria do objetivo alcançado e a avidez do futuro vindouro.

Nós, do Colégio Agostiniano São José, parabenizamos todos os alunos que agora partirão para uma nova etapa, deixando nossos pátios, bibliotecas e salas de aula. Estamos na torcida para que todos trilhem um caminho de sabedoria e sucesso, agradecemos especialmente aos pais, por terem nos confiado o aprendizado de seu bem mais importante, seus filhos.