Uma atividade de dar água na boca

Os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental tiveram uma atividade para fazer, durante as férias, muito saborosa. Os pequenos, que estudam os gêneros da Língua Portuguesa: relatos de memória e contos de encantamento, utilizaram o livro Histórias de dar Água na Boca, de Rosane Pamplona.

O exercício pedia para que os alunos fizessem uma das receitas do livro, juntamente com a família. As crianças aproveitaram este tempo que, além de aprender, propiciou lembranças inesquecíveis com os familiares.

A atividade foi tão bacana que, em um dos relatos, a mãe do aluno João Ribeiro Neto, Maíra Ribeiro, relatou que “A foto registra esse momento que as crianças gostam tanto de participar e pela correria da vida, não nos damos direito de aproveitar” e concluiu com a hashtag #pormaisatividadesassim.

O projeto vem de encontro com a Campanha “Humanizando Conexões”, que tem como intuito aproximar ainda mais pais e filhos, com momentos mais proveitosos durante o dia a dia.

Confira alguns depoimentos:

Mariana Palavani Quintaneiro

“Colocamos o bolo no forno para assar e eu me lambuzei comendo a massa que sobrou. Eu adorei fazer o bolo com a minha família”

Francisco de Arruda Rosa

“Ontem, eu, meu pai e minha irmã fizemos um pão de dar água na boca. Ó ó ó ó meu Deus, mas que delícia! A mamãe é a fotógrafa!”

Ana Clara Motta Lucci

“Pedi ajuda para o meu pai para comprar os ingredientes no mercado e na feira. Fomos todos juntos para a cozinha. Foi muito divertido. Foi uma delícia, pedi ajuda da mamãe para colocar no forno e esperei meia hora. Pedi ajuda da mamãe para ela tirar do forno que é perigoso. Chegou a grande hora de experimentar hummm que gostoso, foi um belo café da tarde.”

Manuella Bazan Resk Catroppa Braga

“Foi legal e divertido cozinhar em família. Eu fiz um biscoito gostoso. Amei a atividade, amei cozinhar.”

Gustavo M. Barbosa

“Foi muito legal fazer bolo de chocolate dos gulosos com a minha mãe. Gostei muito de fazer o bolo e fiquei com vontade de fazer outras receitas do livro. A próxima receita vou fazer com o meu pai.”

Olívia Faiola Ferrarias

“Eu e a minha mãe reservamos um dia muito especial para fazer a receita do livro Histórias de dar Água na Boca. Nós fomos ao supermercado para comprar os ingredientes. Nós voltamos para a nossa casa muito felizes para fazer a receita.”

Rafaella Ferrari Augusto

“Escolhi a receita Brigadeiro em duas versões. Fiz nas férias na casa da praia, com os meus pais. Vamos comê-los amanhã no aniversário do meu pai.”

Clara Ferrador

“Eu tinha uma lição de casa que era cozinhar. Foi muito, muito, muito legal, eu pensei, será que vai dar certo? O primeiro pedaço foi para mim, eu provei e ficou uma delícia.”

Sophia Matos Lima

“Minha mãe me ajudou a fazer e meu pai tirou as fotos. Esparramei a mistura na fôrma, coloquei no forno e ‘tarã’! Já está pronto!”

Sophia Teixeira de Faria

“Em uma tarde de sábado das minhas férias fui para a casa da minha avó fazer um bolo de chocolate, do meu livro Histórias de dar Água na Boca. Eu estava com meus pais e minha avó. Todos estavam se preparando para ajudar no meu primeiro bolo de chocolate. Todos colaboraram. Depois de um tempo, minha mãe chamou para me mostrar que o bolo estava pronto, ele cresceu bastante e ficou delicioso.”