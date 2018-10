Parceria do Colégio Agostiniano São José disponibiliza 400 vacinas para pessoas carentes

Nos dias 24 e 25 de setembro, o Colégio Agostiniano São José, em parceria com a Clínica Imunizando, disponibilizou 400 vacinas contra a gripe H1N3, para serem aplicadas nas pessoas carentes que frequentam o restaurante popular do Centro de Convenções Santa Mônica, em Guarulhos.

Nessa ocasião, mais de duzentos e quarenta moradores do entorno da região, bairro do Cabuçu, foram imunizados, sem custo e fila, recebendo todo o atendimento especializado da Clínica.

O restaurante popular, mantido pela Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, fornece refeições diárias, inteiramente gratuitas, objetivando favorecer famílias de baixa renda, desempregados, crianças, idosos, moradores de rua, entre outros. O espaço conta com a Creche Agostiniana Santa Mônica, também assistida pela SAEA, e um hotel.

A ação contou com a participação de três alunas do nono ano do Ensino Fundamental, envolvidas com o Projeto Voluntariado.

“A gente acaba conhecendo, com atividades dessas características, pessoas que não vivem a nossa realidade. Foi muito legal por parte da Escola a iniciativa”, afirmou Isabella di Pietro Carneiro.

Luiza Martins dos Santos descreveu que, “com esses projetos, os alunos aprendem muito sobre respeito e amor ao próximo.”

“Estamos acostumados somente com a nossa região, nossa casa, nosso Colégio, e quando temos essa oportunidade conhecemos novas realidades. É muito importante o Colégio fazer isso, a maioria das escolas só focam nos estudos, o Colégio Agostiniano São José também está preocupado com o lado humano dos alunos”, afirmou Sofia Caffer Aranha.