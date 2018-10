O encantamento dos dinossauros em sala de aula

Os dinossauros sempre encantaram e continuam encantando crianças de toda parte do mundo, talvez por sua grandeza, diversidade ou medo que despertam nos pequenos. Aqui no Colégio Agostiniano São José não foi diferente, bastou as professoras citarem o assunto para despertar o interesse e aguçar a curiosidade de todos.

Ao longo desse ano, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I fizeram pesquisas, leram, se encantaram com histórias de dinossauros, aprenderam sobre sua alimentação, tamanho, características e outras peculiaridades que foram sendo descobertas ao longo das leituras.

Dia 17 de outubro receberam o autor do livro que leram “Dinos no Brasil” o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli. Foi um encontro bem interessante, pois nossos alunos puderam tirar dúvidas sobre os dinossauros e aprender o que faz um paleontólogo. Anelli trouxe réplicas de dentes, garras e pegadas dos dinos.

Nos próximos dias 06 e 07 de novembro as crianças terão a oportunidade de apresentar aos pais os resultados de suas pesquisas sobre este assunto tão curioso. Nesta data também, as crianças poderão doar brinquedos e livros sobre dinossauros que serão encaminhados ao ambulatório da UNIFESP que atende crianças.