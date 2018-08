Marco Brotto fala sobre Aurora Boreal para alunos do Colégio Agostiniano São José

Os alunos do quarto ano do Colégio Agostiniano São José tiveram, na última sexta-feira, uma palestra com Marco Brotto, famoso caçador de aurora boreal.

A equipe pedagógica desenvolveu com as turmas, um projeto de pesquisa científica sobre os fenômenos da natureza, dentre eles aurora boreal, e trouxe para a Escola o empresário, que é também viajante, fotógrafo autodidata e caçador de destinos, para falar sobre as suas experiências aos alunos.

Durante toda a palestra, Brotto contou sobre suas viagens, explicou como acontece o fenômeno, das dificuldades que enfrentou em sua jornada e mostrou seus aparatos utilizados em suas expedições.

As crianças interagiram durante todo o evento, fizeram perguntas ao caçador e se divertiram com as histórias de Marco. No fim da palestra, os alunos entregaram um presente especial, um livro com desenhos feitos por eles ilustrando Marco Brotto em busca de suas auroras boreais.