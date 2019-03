Festa da Família do Colégio Agostiniano São José acontecerá em abril

Fazer lindos desenhos ou pequenos rabiscos, usar cores, riscar, desenhar, pintar… são formas de se expressar livre e espontaneamente. Estar em roda e dançar, curtir uma música permitindo-se estar presente, se deliciar com a Arte, criando um tempo apropriado ao ser em família.

Neste intuito, o Colégio Agostiniano São José oferecerá nos próximos dias 06 e 13 de abril, um momento de convivência familiar: a Festa da Família para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

A primeira data é destinada especialmente aos pequenos, desde o módulo 1 ao 1º ano do Ensino Fundamental I, com a temática indígena. Neste dia, as crianças, juntamente aos familiares, terão oficinas de artesanato, culinária, música, dança, pintura, brincadeiras e lendas indígenas.

Já os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, a temática será: “Família, a maior obra de arte”. Ao longo do dia, além de uma apresentação emocionante, os familiares poderão desfrutar, ao lado dos pequenos, de oficinas como culinária, arte e brincadeiras.

As famílias terão a oportunidade de aproveitar experiências inigualáveis, de se expressar artisticamente e entrar na sintonia e no prazer de vivenciar as cores da vida, brincando com as lembranças do cotidiano, vibrando com suas criações ou, simplesmente, participando da melhor forma possível com seus filhos e filhas, presenteando-lhes com a sua presença.

Em ambas as festas, o objetivo é desfrutar da alegria de estar junto, em um ambiente de pureza e simplicidade, participando e permitindo que a criatividade possa aflorar e a emoção possa tocar cada um, trazendo para o seu coração momentos de rara beleza interior.