Experimentando a Física

A 2ª fase do Ensino Fundamental objetiva a sistematização dos conceitos em cada área do conhecimento, por meio da promoção de competências necessárias para esta etapa do processo ensino-aprendizagem.

Neste contexto, levando-se em consideração a faixa etária dos (as) alunos (as), estratégias são pensadas para que ocorra a compreensão de como os conteúdos se estruturam de maneira interligada. A disciplina de Física pode ser usada como ilustração, como explica o professor da área Caio Chaves Barbosa: “Os conteúdos específicos da Física já são contemplados em outras disciplinas da área de biológicas. Por exemplo, as alavancas são abordadas nos oitavos anos no momento que estudam os músculos do corpo humano na Biologia”.

Atento a tal demanda, a partir do ano de 2019, o Colégio Agostiniano São José destinará uma aula semanal para Física nos sétimos e oitavos anos e aumentará a carga horária dos nonos anos para três aulas semanais.

Com o intuito de apresentar como a disciplina se organizará, ao longo deste semestre, as atuais turmas de sexto ao oitavo ano tiveram a oportunidade de experienciar em nossos Laboratórios a prática deste componente curricular.

Os alunos estavam muito animados para participar desse novo momento, ocorrido na segunda-feira, 22 de outubro, para as turmas dos sétimos anos: “minha irmã falou que é bem difícil e que tem cálculo também”, afirmou a aluna Gabriela Gallani Silva, no início da aula. Já a aluna Julia Gomes Cesaro falou que estava muito empolgada, mas que ela, assim como Gabriela, gosta muito das aulas de Ciências.

Todos realizaram experiências de hidrostática, termodinâmica e magnetismo. Participaram das atividades com a orientação e acompanhamento do professor Caio, que explicou cada processo e como ocorrem. Todos demonstraram muita animação.

Ao final, os olhos dos alunos brilhavam com tudo o que puderam vivenciar e os relatos foram: “Nossa, eu adorei, foi muito legal!”, “Eu não imaginava que o canudo iria grudar na parede, achei que teria algum durex” e “Eu achei muito interessante e vi que a gente pode aprender mais fazendo experiências no laboratório”.