Disciplinas eletivas: “Tópicos de Química Avançada”

Atomística, ligação química, teorias ácido-base, íons complexos, termodinâmica, eletroquímica e volumetria. Esses são assuntos que estão sendo ou serão abordados durante o ano letivo de 2019 na disciplina eletiva “Tópicos de Química Avançada”.

As aulas, ministradas pelo professor Abel Scupeliti Artilheiro, tem como intuito aprofundar os conhecimentos do aluno na área de Química, para que o mesmo desenvolva as habilidades e competências exigidas pelos principais vestibulares de instituições públicas e Olimpíadas estaduais e nacionais.

“A eletiva antecipa conteúdos importantes que serão abordados em disciplinas do Ensino Superior da área de Química, Farmácia e Engenharia, principalmente, proporcionando uma visão abrangente e aprofundada dos conteúdos” afirmou o professor.

A disciplina “Tópicos de Química Avançada” tem vinte e quatro alunos inscritos da segunda série do Ensino Médio e conta com o mesmo processo avaliativo das disciplinas obrigatórias.