Disciplinas Eletivas: “Lógica e Cálculo”

Ingressar na Universidade com conhecimento em Lógica e Cálculo, este é o benefício que os 48 alunos da segunda série do Ensino Médio que optaram pelo curso como disciplina eletiva terão.

Segundo o professor Rafael Moreira Costa, que ministra a disciplina, a Lógica e o Cálculo são assuntos distintos: “o primeiro aborda um processo de estruturação do pensamento de acordo com as normas da lógica que permite chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema, já o segundo se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas e a acumulação de quantidades”.

Os principais temas que serão abordados são: Raciocínio Lógico Matemático em argumentos, Lógica da argumentação, Lógica Proposicional, Raciocínio Lógico Analítico e Crítico, Limites, Cálculo e Aplicação das derivadas e Integrais definidas.

“São duas vertentes importantíssimas, pois são disciplinas básicas de muitos cursos da área de exatas, onde os alunos, por verem a primeira vez, acabam tendo muita dificuldade, portanto, o que estamos fazendo no Colégio, sem dúvida, é algo muito impactante no futuro acadêmico do nosso aluno”, afirmou o professor.