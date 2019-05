Disciplinas Eletivas: “Grandes Obras da Humanidade e Cinema”

Uma aula diferente de todas as outras, em que é possível estudar sobre as grandes obras da humanidade e cinema. Essa é a disciplina eletiva que vinte e dois alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Agostiniano São José escolheram para frequentar durante 2019.

Conceber a literatura e o cinema como organismos vivos que obedecem aos usos e às necessidades de seus falantes, recebendo influências de outras línguas e culturas e ampliar o conceito de cultura, encarado como abarcador de toda manifestação que emana das trocas sociais, sendo transmitida através das gerações, são os diferenciais desta eletiva.

Dentre os assuntos que serão abordados estão cinema: clássico, novo, europeu e brasileiro; literatura: englobando Shakespeare, Homero, Cervantes e Flaubert e em arte os nomes: Portinari, Salvador Dalí, Frida Kahlo e Sebastião Salgado.

De acordo com a professora que ministra a disciplina, Luciana Duenha Dimitrov, o benefício para a futura vida acadêmica é assimilar do imaginário coletivo nas representações que emanam da diversidade das práticas sociais, da literatura e do cinema.