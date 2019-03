Destaques do Vestibular: Henrique Alexandre Kawamura

“O mais importante é manter o foco, esforçar-se o máximo possível e encontrar métodos de estudo que possibilitem a memorização e real entendimento da matéria”, esse é o conselho que Henrique Alexandre Kawamura, aprovado em primeiro lugar na Universidade Federal de Santa Catarina em Engenharia Mecatrônica, também aprovado na USP e Universidade Federal de Minas Gerais em Engenharia Aeroespacial, dá aos futuros vestibulandos.

Para se decidir em qual carreira iria escolher, Henrique pesquisou na internet, assistiu palestras que o Colégio Agostiniano São José proporcionou, visitou universidades, feiras de profissões e fez a orientação vocacional com o orientador Roger Yamaguishi.

O calouro seguiu planos de estudos com as disciplinas mais exigidas nos vestibulares, deu prioridade para as matérias mais recorrentes e as que tinha menor dominância. “O Colégio Agostiniano São José tem diversos professores eficazes e de extrema qualidade, que me ensinaram os conteúdos e a importância do estudo, assim preparei-me bem para as provas do vestibular”.

Questionado sobre o futuro, Henrique diz querer aprender muito sobre o curso, decidir a forma que pretende trabalhar, conhecer pessoas novas e ter experiências incríveis.