Destaques do Vestibular CASJ: João Vitor Suzano Teixeira

Ver o nome na lista dos aprovados na Fuvest é o sonho de grande parte dos jovens vestibulandos. Agora, ser aprovado, em primeiro lugar no curso escolhido, no maior vestibular do país, é um sonho, por muitas vezes, difícil de imaginar. Mas sim, é possível de acontecer e aconteceu com o nosso aluno, João Vitor Suzano Teixeira.

Aluno do Colégio Agostiniano São José desde o primeiro ano do Ensino Fundamental, João Vitor foi aprovado em primeiro lugar na Fuvest no curso de Oceanografia, “A minha ficha não tinha caído que tinha sido aprovado em primeiro lugar, fiquei só surpreso, mas depois, fiquei muito feliz porque vi que o esforço tinha valido a pena”.

João relata que iniciou os simulados do Colégio desde a primeira série do Ensino Médio, pois achava interessante ter ideia do ambiente de uma prova de vestibular, e já mesmo neste ano, fez a prova da Fuvest, assim como nos dois anos seguintes. “O foco intenso nos estudos eu comecei somente no terceiro ano”. O ex-aluno conta também que, sempre teve dificuldade de se organizar em casa, por isso optou por fazer o cursinho que o Colégio oferece gratuitamente, o que o ajudou a focar nos estudos.

“A escolha para a carreira foi difícil, sempre tive muita dúvida sobre o que gostaria de cursar na faculdade, tanto por ter interesse em estudar muitas áreas, como por querer um ambiente de trabalho mais relacionado ao trabalho de campo. O Roger me ajudou muito a decidir a carreira, fiz a orientação vocacional com ele e foi lá que decidi”, relata João Vitor.

Quando questionado qual conselho ele daria aos futuros vestibulandos, diz que não há melhor dica do que se esforçar e estudar, mas sem “bitolar” nos estudos, e considera importante a prática de esportes e a diversão ao longo da semana, para não degradar a rotina.

João Vitor, além de ter sido aprovado em primeiro lugar na Fuvest, também ocupou a mesma posição na Universidade Federal do Rio Grande, conquistou vaga no curso de Biologia na Unesp e Geologia na Unicamp.

“O Colégio Agostiniano São José teve um papel mais do que essencial, tive excelentes professores e coordenadores, as aulas muito boas, atividades extracurriculares incríveis sobre faculdades, aprofundamentos e determinadas disciplinas, além de um enorme incentivo em relação a vida acadêmica e o meu futuro de maneira geral”, destacou.

João Vitor diz não saber o que esperar da vida universitária, sabe que será extremamente diferente do que estava acostumado e que trará novas oportunidades e conhecimentos. “Não consigo definir propriamente o que esperar e acho isso incrível, pois será uma fase cheia de surpresas e coisas novas para viver e aprender”.