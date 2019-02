Destaques do Vestibular CASJ: Felipe Garcia Trus

“É tudo muito diferente, é difícil dizer como serão as coisas daqui para frente. O foco é outro, é meio confuso, mas estou bastante animado”, declara Felipe Garcia Trus, mais um aluno que faz parte do “Destaques do Vestibular CASJ”.

Aprovado em terceiro lugar no curso de Geologia da Fuvest, Felipe conta que a parte da escolha da carreira foi o mais difícil, diz que escolheu o curso porque é uma ciência incrível e, quanto mais lia a respeito, mais tinha a certeza que era o caminho a ser seguido.

Felipe conta que começou os estudos mais focados para o vestibular na terceira série do Ensino Médio e confessa: “talvez se eu tivesse começado antes, teria sido um ano menos puxado”.

Aprovado em terceiro lugar no curso de Geologia da Fuvest, Felipe fala que não ligou muito para a colocação, apenas que estava muito animado por simplesmente ter passado.

“Os professores do Colégio são os melhores, eles me ajudaram com tudo, inclusive na escolha da carreira, e na hora de fazer a Fuvest tinham coisas que eram exatamente como eles diziam que iam ser nas aulas. O Roger, nosso orientador, também foi ótimo, ele me ajudou muito”, relata o calouro.

Quando questionado sobre o melhor conselho que ele poderia dar aos futuros vestibulandos, Felipe diz que o importante é não se desesperar, por mais difícil que seja, “Entrar em desespero na hora, na minha opinião, é a pior coisa”.