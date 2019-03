Colégio Agostiniano São José terá a primeira Escola de Pais de 2019

Desde o recebimento da notícia, daquele exame com o resultado positivo, criamos um mundo em torno deste novo ser que vamos receber em nossos braços. Uma nova vida, um novo rumo é planejado para todas as outras vidas no entorno desta nova. Expectativas e sonhos são idealizados a partir deste momento. Ficamos imaginando o futuro brilhante que daremos aos nossos filhos, que faremos de tudo para que ele ou ela não se machuque, não sofra, não tenha dissabores.

Temos a convicção que somos completamente responsáveis pela felicidade de nossos filhos e com isso, grande parte das vezes, colocamos uma redoma ao redor de nossos filhos, com o intuito de protege-los de qualquer mal. Mas, até que ponto esta “superproteção” estará os ajudando no futuro?

Chegando a adolescência, percebemos que, em sua maioria, os jovens andam menos contestadores, porém, mais ansiosos e tristes. E com esta conclusão pensamos: Onde foi que errei?

Esta é a pauta da primeira “Escola de Pais” de 2019 do Colégio Agostiniano São José, “A expectativa dos pais sobre os filhos e seu reflexo na adolescência” voltada para os responsáveis por nossos alunos desde o sétimo ano do Ensino Fundamental, até a terceira série do Ensino Médio e que será ministrada pelo psicólogo Roger Yamaguishi.

A palestra acontecerá neste sábado, dia 30 de março, às 10 horas da manhã, na sala 22 da Unidade II, localizada na Rua Herval.