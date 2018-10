Colégio Agostiniano São José tem programa de Orientação Vocacional para alunos do Ensino Médio

A escolha da profissão é sempre um momento difícil. Há muitos fatores que precisam ser levados em consideração como: aptidão, mercado de trabalho, universidade, entre outros.

Sempre pensando no futuro de nossos alunos, o Colégio Agostiniano São José conta com o Programa de Orientação Vocacional. A orientação tem duas frentes: a informativa com feiras de profissão e visitas a faculdades e a segunda com atendimentos em grupo.

Nestas reuniões, são realizados seis encontros que tem duração de uma hora e meia cada. O primeiro semestre é voltado para os alunos da terceira série do Ensino Médio, já o segundo semestre, para os alunos da segunda série.

“O momento da escolha profissional é muito complicado e reflete na história de vida do adolescente. É muito difícil se responsabilizar pela escolha, todos querem uma resposta rápida”, afirmou o psicólogo do Colégio, Roger Yamaguishi.

Nos encontros, o foco é o autoconhecimento. Os alunos têm rodas de conversas, dinâmicas de grupo e alguns testes. Cada turma conta com no máximo de 20 adolescentes e segundo Roger, os jovens são muito receptivos, acolhedores e há muita troca de experiências entre eles.

“O processo é feito de forma que o aluno faça a sua escolha e que ele se responsabilize pela opção feita”, afirmou o psicólogo.

O intuito do Programa de Orientação Profissional é oferecer aos alunos do Colégio Agostiniano São José todo o conhecimento sobre as possibilidades profissionais e suas alternativas nesta escolha tão marcante na vida do jovem.