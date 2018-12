Colégio Agostiniano São José tem noite de autógrafos na 28ª Edição do Concurso de Redação

Aconteceu, nesta última sexta-feira, a 28ª Edição do Concurso de Redação do Colégio Agostiniano São José. Em uma noite cheia de emoção, os alunos vencedores receberam seus troféus e puderam dividir, juntamente com suas famílias, esse momento tão especial.

Este ano a temática foi “Olhares”, em que os estudantes trabalharam, tanto no quesito redação, como no quesito desenho, os olhares sobre o outro, sobre o mundo.

Os subtemas foram: “Arte no Mundo”, “Uma história só nossa”, “Crianças pelo mundo”, “Diversidade: crianças como eu”, “Identidades”, “Olhar para quem precisa”, “Um Olhar pela paz pela Literatura de Cordel”, “Gestos simples geram grandes mudanças”, “A importância do olhar da família”, “Respeito às diferenças: lapidando olhares”, “A prática do bullying gratuito e o resgate do olhar tolerante”, “Olhar inclusivo às deficiências físico-mentais”, “Olhares femininos sobre a influência inspiradora da mulher no contexto contemporâneo”, “Olhares sobre a ascensão da mulher no mundo acadêmico sob o prisma feminino” e “Olhares femininos acerca do espaço conquistado pela mulher no adverso mundo do trabalho”.

Durante o evento, além de receberem os troféus, os alunos puderam vivenciar uma noite de autógrafos nos livros que contém todas as redações e ilustrações vencedoras da edição de 2018.