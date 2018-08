Colégio Agostiniano São José recebe Marco Brotto, caçador de Auroras Boreais

A equipe pedagógica do Colégio Agostiniano São José desenvolveu, com as turmas dos 4ºs anos do Ensino Fundamental, um projeto de pesquisa científica sobre os fenômenos da natureza, tais como: vulcões, tsunamis, donaults de neve, flores congelantes, aurora boreal, algas bioluminescentes e bioluminescência.

Utilizando a tecnologia e as mídias sociais, professores e alunos, conheceram o trabalho de Marco Brotto, famoso caçador de aurora boreal.

O empresário, que é também viajante, fotógrafo autodidata e caçador de destinos, iniciou suas aventuras em busca de auroras boreais em 2008 e tem um dos maiores acervos de fotos profissionais de auroras. Brotto, que já foi convidado no Programa do Jô, da Rede Globo, visitou as instalações da NASA e centros de pesquisa da Escandinávia e virá ao Colégio na próxima sexta-feira, dia 03 de agosto.

Além de falar sobre o fenômeno, ele mostrará como é o trabalho de um pesquisador e salientará a necessidade do empenho para obter êxito em suas buscas.

O caçador de auroras boreais irá agregar aos alunos o conhecimento de quem já teve o privilégio de vivenciar esta experiência única.