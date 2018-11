Colégio Agostiniano São José proporciona Festa da Leitura para alunos do primeiro ano

A alfabetização proporciona a chegada de um novo mundo, o mundo da leitura! A partir do momento em que as crianças embarcam na possibilidade de ler, a curiosidade aumenta e o universo começa a ser desvendado.

Na última quinta-feira, 22 de novembro, os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental I do Colégio Agostiniano São José puderam festejar a conquista da leitura, lendo cartinhas enviadas pelos familiares e amigos, com mensagens recheadas de incentivos e carinho.

Foi um momento de muita emoção para todos!