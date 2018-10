Colégio Agostiniano São José promove Dia das Crianças Solidário

Com a proximidade do Dia das Crianças, a Pastoral do Colégio Agostiniano São José promoveu, juntamente com os alunos do Projeto Voluntariado, uma tarde muito especial para os alunos das creches assistidas pela Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência.

Na segunda-feira, dia 08 de outubro, as crianças puderam se divertir com brincadeiras preparadas para uma tarde de muitas atividades, juntamente com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, que estiveram ao lado dos pequenos durante toda a programação.

Além de um lanchinho gostoso, preparado com muito carinho, os alunos das creches tiveram a oportunidade de assistir ao Show de Talentos dos alunos do Colégio, que neste ano teve edição exclusivamente solidária sobre o Mundo Disney.

Foram apresentações de dança, canto, fantoches e desenhos que encantaram a tarde das quase duzentas crianças acolhidas no Colégio Agostiniano São José.

Agradecemos aos parceiros que colaboraram para que este dia fosse possível: Alfa Kids, Jovem Engenheiro, Sabor A+ e Livro Fácil.

O grande objetivo de ações dessas características visa promover a alegria de crianças carentes, fazendo-as sentir o calor humano da acolhida e do amor ao próximo, princípios da educação agostiniana, porém não podemos esquecer que quem ganha, também, são os alunos que exercem o voluntariado, a caridade e fazem a diferença na sociedade.