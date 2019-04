Colégio Agostiniano São José participa do evento NASA Science Days

O Colégio Agostiniano São José foi convidado para participar da terceira edição do evento NASA Science Days, que aconteceu nos últimos dias 19 e 20 de março. Comemorando o cinquentenário do pouso do homem na Lua, o evento reuniu tanto especialistas da NASA quanto da ESA (a agência espacial europeia).

O professor Diego Scoca esteve presente no evento, juntamente com três alunos vencedores de Olimpíadas de Astronomia. “Motivou os alunos a conhecerem como é o trabalho na NASA, tivemos oportunidade de conversar com os engenheiros e a equipe da R-Crio. Foi uma experiência bastante valiosa.”

Os jovens puderam participar e testar conhecimentos em jogos, foram disponibilizados microscópios para a visualização de moléculas de DNA, além de manipular pipetas, monóculos e amostras. Ao final, os alunos ganharam material impresso explicativo.

Segundo Diego, um dos brasileiros que trabalha na NASA estava lá e contou aos alunos sobre sua formação, Engenharia Mecatrônica e Mestrado na Unicamp. “Eles viram a importância do domínio da língua inglesa e conseguiram ver um pouco do mundo real, como se colocar no mercado de trabalho”.