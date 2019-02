Colégio Agostiniano São José oferece Curso de Biologia Avançada para Medicina

O vestibular para o curso de Medicina é um dos mais concorridos em todo o país. Visando o bom desempenho de nossos alunos, terá início amanhã, o novo Curso de Biologia Avançada para Medicina no Colégio Agostiniano São José, exclusivo para os alunos da Terceira Série do Ensino Médio.

As aulas serão ministradas pelo professor Cláudio Cintra, todas as sextas-feiras, das 14:30 às 17:45. Os estudantes terão, no primeiro momento, conteúdo mais avançado da disciplina e no segundo momento, após o intervalo, exercícios discursivos.

O curso, que é totalmente gratuito, não inviabiliza a frequência dos alunos nas aulas do cursinho, que serão de segunda à quinta-feira, com início no dia 18 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas a partir do momento que o jovem decidir que irá prestar vestibular para Medicina, via e-mail, com o orientador.

O intuito é capacitar os alunos da Terceira Série do Ensino Médio do Colégio Agostiniano São José para as provas discursivas dos vestibulares, trazendo mais confiança e conteúdo para os nossos futuros médicos.