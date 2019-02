Colégio Agostiniano São José oferece Curso de “Aprofundamento em Exatas para o ITA”

O vestibular para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, é um dos mais concorridos e difíceis do país. Visando melhorar as chances de nossos alunos no ingresso neste Instituto, o Colégio Agostiniano São José dará início a um novo curso preparatório: “Aprofundamento em Exatas para o ITA”.

Os alunos interessados na carreira de Engenharia, tendo como opção a carreira militar ou civil, podem se inscrever no curso. As aulas serão dedicadas às disciplinas Matemática, Física e Química, em um formato avançado, exigido na prova da instituição.

As aulas serão ministradas de acordo com o cronograma mensal que será disponibilizado aos alunos interessados, às quintas e sextas-feiras.

O curso, que é totalmente gratuito, é exclusivo para os alunos da terceira série do Ensino Médio e o intuito é o aprofundamento nos conteúdos e no formato das provas do instituto. As inscrições podem ser feitas via e-mail, com o orientador.