Colégio Agostiniano São José oferece cursinho pré-vestibular aos alunos

Começa nesta segunda-feira, dia 18 de fevereiro, o cursinho pré-vestibular do Colégio Agostiniano São José. Totalmente gratuito, o cursinho conta este ano com um novo material, totalmente reformulado e de alta qualidade.

Segundo o coordenador do Ensino Médio, Marcelo Veraldi, a vantagem de frequentar as aulas do cursinho do Colégio são: os professores que ministrarão as aulas são todos da instituição, com treinamento técnico adequado para o aprofundamento dos conteúdos do vestibular, a permanência em tempo integral no Colégio, em grupos de estudos, evitando a dispersão em redes sociais e ainda a comodidade de não ter que se deslocar para outras instituições.

Além do curso integral, também será oferecida a opção do curso modular. Nesta, o aluno pode escolher quais são as disciplinas prioritárias para sua preparação e realizar apenas essas disciplinas no cursinho preparatório. Esta é uma forma de conciliar uma boa preparação com um estilo menos desgastante de rotina de estudo.

É importante ressaltar que a prioridade do aluno na 3ª Série do Ensino Médio é a conclusão do ano escolar, portanto, cada aluno, com sua família, deve considerar bastante o desgaste que mais um ciclo de estudo acarretará em sua rotina, além da responsabilidade que está implicada.

O cursinho pré-vestibular do Colégio Agostiniano São José será de segunda à quinta-feira, das 14:30 às 18:20, contando com as aulas semanais das disciplinas: Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia.