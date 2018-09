Colégio Agostiniano São José inicia visitas do Projeto Voluntariado Educativo

Nos dias 24 e 25 de agosto aconteceu a primeira visita às instituições que fazem parte do Projeto Voluntariado Educativo do Colégio Agostiniano São José. O programa, iniciado neste ano, tem como intuito promover o crescimento quantitativo e qualitativo do jovem, a fim de contribuir para o desenvolvimento social.

Cerca de duzentos alunos visitaram as instituições: Lar Vicentino, Creche Santa Mônica, Creche Santa Rita, que são assistidas pela Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência; Luz do Amanhã e Lar Emmanuel, atendidas pelo Sopro de Amor.

Os estudantes estão divididos em cinco grupos: Harmonia Agostiniana, com confecções de instrumentos e apresentações de dança, canto e rodas de cantiga, Fraternidade Agostiniana, que desenvolve jogos e brincadeiras educativas, O Colorido de Santo Agostinho, com arte circense, Companhia de Teatro Agostiniano, com peças teatrais e Saint Augustine, com aulas e temas básicos da Língua Inglesa.

Muitos alunos saíram da primeira visita emocionados. A aluna Karina Marchetti, voluntária na Companhia de Teatro Agostiniano, afirmou que teve a possibilidade de se sentir mais próxima das pessoas e, ao mesmo tempo, se sentiu uma pessoa melhor.

“A experiência foi ótima, a gente aprende a dar mais valor à vida, parar de reclamar e agradecer mais”, contou Sofia Bozzolan, que faz parte do grupo Harmonia Agostiniana.

Já a aluna Nicole Guizilini, que faz parte do grupo Saint Augustine, visitou a creche Santa Mônica, relatou que tudo o que as crianças do local querem receber é carinho e descreveu a experiência como gratificante.

Toda programação, reuniões, trabalhos e visitas às instituições parceiras serão computadas como horas de trabalho voluntário, para que o aluno, ao final do Programa, possa receber o certificado de voluntariado.

As próximas visitas serão nos dias 22 e 23 de setembro.