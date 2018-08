Colégio Agostiniano São José inicia campanha Humanizando Conexões

O Colégio Agostiniano São Hoje inicia hoje a campanha Humanizando Conexões. O intuito do projeto é de conscientizar pais e mães em relação ao tempo que passam conectados e poderiam aproveitar com mais qualidade ao lado dos filhos.

De acordo com uma pesquisa feita pelo Programa Dedica – Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, acolhido na Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas do Paraná, 83% das crianças se sentem trocadas por um celular.

O número é preocupante e alarmante, principalmente pelo fato que, a infância e a adolescência passam rapidamente e os momentos de formar o caráter dos filhos podem ficar para trás.

O Colégio Agostiniano São José, que sempre valoriza o lado humano das relações, convida os pais os alunos da Escola a fazerem da campanha que dará dicas de como aproveitar melhor os momentos juntos e compartilhar como vivenciar mais a infância das crianças.

Para isto, foi criada a hashtag #humanizandoconexoescasj para que os pais possam acompanhar a interação de toda a comunidade escolar.