Colégio Agostiniano São José firma parceria com Instituto Muda

A sustentabilidade e a gestão de resíduos são ações importantes e que estão sempre em pauta na sociedade. Visando a melhoria na coleta seletiva já existente, o Colégio Agostiniano São José acaba de firmar uma grande parceria com o Instituto Muda, empresa que promove práticas sustentáveis em condomínios residenciais e em empresas na cidade de São Paulo.

Esta parceria pretende implementar equipamentos e dispositivos para o bom funcionamento do gerenciamento de resíduos, como lixeiras, containers, entre outros, mas o ponto chave deste projeto está na formação de uma comunidade mais consciente e conhecedora das boas práticas de separação de itens de utilização permanente. Para que esta iniciativa não fique somente na superficialidade, toda a equipe do Colégio receberá treinamento juntamente com os alunos, e todos terão uma palestra de educação ambiental.

Teremos várias ações implementadas na Escola, desde mudança nos coletores de lixo, sinalizações com dicas de atitudes mais sustentáveis, diminuição gradativa da utilização de copos descartáveis, pontos de coletas de pilhas, baterias, cartuchos e óleo de cozinha.

A parceria com o Instituto Muda aconteceu por, além de ser uma empresa que trabalha a sustentabilidade, mas também por beneficiar diretamente cerca de 400 famílias de cooperados com o trabalho da reciclagem de lixo coletados em condomínios e empresas. O fundador e diretor da empresa, Alexandre Furlan Braz, ex-aluno do CASJ, tem a expertise necessária para este projeto juntamente com toda comunidade gere grandes e sólidos resultados.