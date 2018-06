Colégio Agostiniano São José dá início ao Projeto Voluntariado Educativo

Na última sexta-feira, dia 25 de maio, os alunos do nono ano tiveram a palestra Segunda-feira, sua linda, com Fabrizio Saiter. O evento deu início ao Projeto Voluntariado Educativo promovido pelo Colégio.

O Padre José Florêncio, presidente da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência, abriu o momento expondo aos alunos as ações sociais mantidas pelos três Colégios da Instituição, apresentando as obras e as entidades assistidas.

O objetivo do Projeto de Voluntariado Educativo é promover o crescimento quantitativo e qualitativo do jovem, a fim de contribuir para o desenvolvimento social.

Toda programação, reuniões, trabalhos e visitas às instituições parceiras serão computadas como horas de voluntariado, para que o aluno, ao final do Programa, possa receber o certificado.