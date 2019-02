Colégio Agostiniano São José dá início ao “Projeto Leitura”

O incentivo à leitura é extremamente importante na formação de futuros cidadãos. Quando uma criança abre um livro, é como se portas abrissem para um mundo de imaginação, novidades e descobertas.

Existem muitos benefícios com a prática da leitura: o enriquecimento do vocabulário, estímulo à criatividade, novos conhecimentos, a criança aprende a interpretar textos entre tantos outros.

Sempre pensando na boa formação de seus alunos, o Colégio Agostiniano São José deu início ao “Projeto Leitura” no quarto ano do Ensino Fundamental.

As crianças apresentam, semanalmente, os livros que escolheram, fazem uma resenha, um desenho sobre a obra e relatam o que acharam da leitura.

Entre os livros já escolhidos estão: “O menino azul”, da Cecília Meireles, “A Família do Marcelo”, da Ruth Rocha e “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry.

Ao longo do projeto, os alunos receberão “bolinhas coloridas” que indicarão a quantidade de livros já lidos durante o ano e no final, as crianças ganharão seus próprios livros, contendo as resenhas e desenhos feitos ao longo do “Projeto Leitura”.