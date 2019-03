Alunos do 4º ano tem aula sobre “A metade e a metade da metade”

Os quartos anos do Ensino Fundamental I, há alguns dias, vivenciaram uma aula especial, lúdica e doce, destinada à introdução do estudo sobre as frações. O tema está sendo trabalhado de maneira gradual, para que esse importante conceito possa ser compreendido por todos. As professoras do 4º ano investiram nas ideias relacionadas a esse conceito de forma lúdica; permitindo que os alunos manipulassem diferentes materiais e construíssem representações mentais e concretas, de meio e um quarto, em diferentes modelos.

A sala trabalhou em pequenos grupos para a realização das tarefas.

O primeiro passo da aula, era encontrar a metade e a metade da metade, utilizando folhas de papéis coloridos; para que pudessem visualizar o que cada parte representava dentro do todo.

Na sequência, utilizaram balas para representar as divisões. Os grupos tiveram que separar a metade e a metade da metade da quantia de balas recebidas. E, é claro, puderam degustar algumas também e eles amaram!

Para finalizar a aula, com o auxílio de barras de chocolates, cada aluno foi desafiado a realizar, individualmente, a divisão das mesmas. Cada um deles deveria representar a quantia que correspondesse à metade e a metade da metade. Como cada aluno trouxe uma barra de chocolate diferente, tiveram ainda, a oportunidade de exemplificar a tarefa, compartilhando com o grupo as quantias encontradas.

Temos a certeza de que os objetivos propostos para esta aula foram alcançados e o conceito sobre fração, será lembrado para sempre pelas turmas dos quartos anos.