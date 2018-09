Alunos do 4º ano do Colégio Agostiniano São José estudam Cordel, agora Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro

O Projeto Cordel, desenvolvido com os alunos do 4º ano, teve como um de seus objetivos propor aos alunos o contato com diferentes culturas e manifestações populares além de auxiliá-los a perceberem a concordância entre as palavras e a variação dos verbos em tempo. O tema gerador do projeto foi a PAZ.

O Colégio Agostiniano São José visa promover as capacidades cognitivas através do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, pensamento reflexivo e crítico por meio dos conteúdos escolares.

Durante as aulas, nossos alunos tiveram a oportunidade de conversar com o cordelista César Obeid, ler vários livros de Cordel, conhecer um pouco da cultura nordestina e descobrir que o Cordel apesar de ser um gênero popular brasileiro, tem sua origem em Portugal.

Na primeira semana de setembro os familiares foram convidados a assistirem a apresentação dos alunos declamando cordéis de vários autores e ofertando um folheto do cordel produzido por eles.

Tendo como tema gerador a PAZ, as crianças mobilizaram-se para entender o significado da palavra e rever-se enquanto cidadão para a paz. Assim, buscamos atrelar os conteúdos a formação de qualidades morais, traços de caráter, atitudes, convicções e respeito às diferentes manifestações populares.

De encontro com a atividade realizada na Escola, no dia 13 deste mês, o Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, divulgou em seu site que a partir de agora, a Literatura de Cordel é Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro.

Mais uma ação do Colégio Agostiniano São José que contribuiu para o enriquecimento cultural dos nossos alunos, tão importante para o desenvolvimento intelectual e social.