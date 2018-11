Alunos da Terceira Série do Ensino Médio tem aula de relaxamento

Uma sexta-feira bem diferente, foi assim o dia dos alunos da terceira série do Ensino Médio do Colégio Agostiniano São José. De olho na aproximação de grandes vestibulares, como o da Fuvest, que aconteceu no domingo seguinte e nas provas unificadas, a equipe pedagógica proporcionou, no dia 23 de novembro, uma aula de alongamento como forma dos alunos relaxar para a maratona de avaliações que estão chegando.

Por mais de 40 minutos, os jovens fizeram os exercícios, relaxaram e se divertiram. Sabendo da tensão destes dias vindouros, o intuito da Escola foi poder propiciar aos vestibulandos momentos mais leves e descontraídos.

Na mesma data, os jovens foram para a escola de fantasia, outra forma de mudar o foco e poder curtir os últimos dias como alunos do Colégio Agostiniano São José.