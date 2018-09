Alunos da Segunda Série do Ensino Médio terão disciplinas eletivas em 2019

O ano de 2019 trará uma novidade aos alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Agostiniano São José. Pioneira na região e pensando em identificar o potencial acadêmico do jovem, a escola irá incluir duas matérias na grade curricular, chamadas ‘disciplinas eletivas’.

De acordo com o coordenador pedagógico do Ensino Médio, Marcelo Veraldi Cabral, a ideia de implementar as disciplinas eletivas é aumentar o repertório acadêmico-cultural dos alunos e tais aulas poderão colaborar no processo de identificação das competências e habilidades necessárias para uma futura escolha profissional.

As disciplinas foram elencadas por áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e dentre elas estarão disponíveis para escolha dos alunos: Atualidades, Bioquímica do Corpo Humano, Grandes Obras da Humanidade e Cinema, Cálculo, entre outras.

O ideal é que a família caminhe junto com o estudante neste momento, para dar suporte nessa primeira escolha acadêmica. As disciplinas eletivas serão obrigatórias para os alunos matriculados na segunda série do Ensino Médio e seguirão o mesmo processo avaliativo das disciplinas obrigatórias.

Os jovens poderão escolher duas das opções ofertadas para o próximo ano. Em breve os responsáveis receberão todas as informações completas sobre esta novidade do Colégio Agostiniano São José.