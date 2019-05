Fundado em 1960, o Colégio Agostiniano São José proporciona um Ensino Forte e Humanizado, priorizando um ensino de qualidade, com professores que, juntamente à equipe educativa, têm o cuidado de trazer conteúdos pedagógicos aliados à vivência e às questões sociais, ao mesmo tempo que buscam prepará-los dentro dos valores essenciais à vida em sociedade.

Localizado no bairro do Belém, o colégio conta hoje com mais de 3 mil alunos desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio, em três unidades. Além disto, a instituição firmou convênio com a University of Missouri, permitindo aos alunos do nono ano do Ensino Fundamental, cursarem, simultaneamente, o currículo nacional e o currículo estrangeiro sem precisar sair do Brasil. O novo programa tem por objeto capacitar os alunos com o inglês nível culto, falado e escrito. Mais informações: www.casj.com.br