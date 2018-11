Wintour, o mestrado em turismo, vinho e inovação

Imagine fazer um curso de dois anos na Espanha, França e Portugal, voltado à inovação do setor, com bolsa integral! Inscrições até 14/02/2019.

Financiado pelo programa de bolsas Erasmus Mundus, o Wintour prepara profissionais para inovação nas indústrias do turismo e do vinho, por meio de treinamento prático em empreendedorismo e gestão de empresas.

Ao longo de dois anos, alunos de diferentes backgrounds estudam em três universidades europeias, localizadas em áreas reconhecidas como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com forte know-how em Turismo e Enologia.

O primeiro semestre acontece na Universidade de Rovira i Virgili, em Tarragona, Espanha. Na sequência, os alunos estudam seis meses na Universidade de Bordeaux, França. O terceiro semestre do Wintour é na Universidade do Porto, em Portugal. E, para fechar com chave de ouro esta experiência, o quarto semestre é dedicado a tese de mestrado e ao estágio profissional, realizado em uma das empresas parceiras associadas ao programa.

O que é necessário para fazer a candidatura?

– Diploma de graduação ou mestrado em Ciências Sociais, Ciências Naturais ou Experimentais, Ciências Humanas e áreas correlatas.

– Proficiência em Inglês – nível B2 de acordo com o Common European Framework of Reference for Languages. TOEFL e IELTS são aceitos.

– Carta de motivação, experiência profissional e boas habilidades nos idiomas das universidades organizadoras.

> Conheça todos os detalhes do processo seletivo AQUI.

A bolsa cobre as mensalidades do curso, seguro de saúde, despesas de viagem e a instalação inicial do estudante. Além disso os bolsistas recebem um apoio financeiro de mil euros mensais.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 14 de fevereiro de 2019 e devem ser feitas online, no site do programa.

Não perca esta oportunidade de participar de um curso interdisciplinar em três países europeus! Conheça todos os detalhes do Wintour AQUI.

